الثلاثاء 26 أيلول 2023
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وفاة شقيقة نجيب ميقاتي في عمّان

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
توفيت الحاجة نجلاء ميقاتي بدير شقيقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وذلك في أحد مستشفيات الأردن بعد صراع مع المرض.
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وشيع جثمانها بعد صلاة ظهر الثلاثاء من مسجد الفيحاء الى مقبرة العائلة في أم الحيران في عمان ـ الأردن
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