 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة طفلة بعد سقوطها من فجوة باص مدرستها شمالي لبنان

التلميذة نسرين عز الدين والفجوة التي سقطت منها
التلميذة نسرين عز الدين

توفيت الطفلة نسرين عز الدين (13 عاماً) يوم أمس الأربعاء، بعد تعرضها لحادث مأساوي داخل باص مدرستها كانت بداخله عند مستديرة مدينة طرابلس شمالي لبنان.

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وفي التفاصيل، فإنّ الطالبة عز الدين من سكان منطقة باب الرمل في طرابلس، وأثناء عودتها إلى منزلها من المدرسة، تعرّضت لحادث سقوط من فجوة جرّاء إهتراء في أرضية الباص العائد لإحدى المدارس في المدينة أثناء سير الباص.

 

وبعد سقوط الطفلة من الباص تعرضت إلى الدهس عن طريق الخطأ من قبل سائق الباص نفسه، فتعرّضت لإصابة ثانية، ووصفت حالتها بالحرجة عندما تمّ نقلها إلى المستشفى، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بجروح أصيبت بها لحظة سقوطها.

 


وعقب الحادث، حضرت القوى الأمنية اللبنانية إلى مكان سقوط الطفلة، وأوقفت السائق للتحقيق معه.

ونشر ناشطون على مواقعل التواصل الاجتماعي مشاهد للباص وللفجوة التي سقطت منها الطفلة الضحية، قبل أن تتعرض للدهس من قبل سائق الباص.

 

 

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