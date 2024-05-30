وفاة طفلة بعد سقوطها من فجوة باص مدرستها شمالي لبنان

توفيت الطفلة نسرين عز الدين (13 عاماً) يوم أمس الأربعاء، بعد تعرضها لحادث مأساوي داخل باص مدرستها كانت بداخله عند مستديرة مدينة طرابلس شمالي لبنان.
وفي التفاصيل، فإنّ الطالبة عز الدين من سكان منطقة باب الرمل في طرابلس، وأثناء عودتها إلى منزلها من المدرسة، تعرّضت لحادث سقوط من فجوة جرّاء إهتراء في أرضية الباص العائد لإحدى المدارس في المدينة أثناء سير الباص.
وبعد سقوط الطفلة من الباص تعرضت إلى الدهس عن طريق الخطأ من قبل سائق الباص نفسه، فتعرّضت لإصابة ثانية، ووصفت حالتها بالحرجة عندما تمّ نقلها إلى المستشفى، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بجروح أصيبت بها لحظة سقوطها.
● تعرضت الطالبة للدهس أثر سقوطها من فجوة داخل باص لنقل طلاب المدارس في طرابلس، علما الحفرة ناتجة عن اهتراء كبير في أرضية الباص— العلّامة الميرزا أبو هادي (@abohadi_94) May 29, 2024
الفجوة داخل الباص المدرسي التي سقطت منها وتعرضت للدهس الطالبة نسرين عز الدين (١٣ عاماً) في طرابلس..#الله_يرحمك#ملاك 👼 #نسرين pic.twitter.com/rRelLtFRCu
وعقب الحادث، حضرت القوى الأمنية اللبنانية إلى مكان سقوط الطفلة، وأوقفت السائق للتحقيق معه.
ونشر ناشطون على مواقعل التواصل الاجتماعي مشاهد للباص وللفجوة التي سقطت منها الطفلة الضحية، قبل أن تتعرض للدهس من قبل سائق الباص.
توفيت الطالبة "نسرين عز الدين" ابنة ال ١٣ عاماً من سكان باب الرمل/ طرابلس اثر سقوطها من فجوة داخل باص المدرسة الذي كانت بداخله،— علي 💛 (@zoulfikar111ali) May 29, 2024
ما ادى الى دهسها من الباص نفسه.
الإهتراء ليس فقط في الباص،
بل في الإنسانية الساقطة التي لا تبالي بأرواح البشر.#خلص_الحكي pic.twitter.com/ywxkSgXTcN