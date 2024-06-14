 
الجمعة 14 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة طفل جوعا في غزة وارتفاع الإجمالي إلى 40

AFP__20240222__34JY6GK__v4__HighRes__TopshotPalestinianIsraelConflictGaza.jpg-214bc326-c039-485d-a5f2-549a1fb98779
وضع مأساوي لأهالي قطاع غزة بسبب العدوان
 أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، وفاة طفل بسبب المجاعة، والجفاف، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 40.

وقالت المصادر ذاتها لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طفلا توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.اضافة اعلان

ويتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شـــــح شـــــديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود.

وكانت مصادر طبية أعلنت سابقا، أن خمسين طفلا يعانون من سوء التغذية والمجاعة، شمال قطاع غزة.

ونقلا عن مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان، "فقد تم تسجيل أعراض سوء التغذية لدى أكثر من 200 طفلا في قطاع غزة، وكارثة إنسانية تواجه شمال قطاع غزة وشبح المجاعة يلوح في الأفق.

ويعاني سكان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 700 ألف نسمة، من نقص حاد في المواد الغذائية والخضروات، نتيجة استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر الحدودية وعدم دخول الشاحنات إلى الشمال، ما يعيد "شبح المجاعة" إلى الواجهة من جديد، وفقًا لمسؤولين محليين ومنظمات دولية.

وفي 7 أيار/ مايو الجاري، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي ما أدى إلى توقف تدفق المساعدات إلى القطاع وسفر الجرحى والمرضى إلى الخارج لتلقي العلاج، وفاقم من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، تحديدا في الشمال بعد أن استنزف المواطنون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات.

وحذر مسؤولو إغاثة وخبراء صحة، من "مجاعة في قطاع غزة خلال أيار/ مايو الجاري، ما لم ترفع إسرائيل القيود عن المساعدات ويتوقف العدوان وتعود الخدمات الحيوية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس الأول، من أن الكثيرين من سكان القطاع يتعرضون إلى "مستوى كارثي من الجوع وظروف شبيهة بالمجاعة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,232 مواطنا، وإصابة 85,037 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
شعار الرئاسة الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تعلق على قرار مجلس الأمن بشأن غزة

11 حزيران 2024
جثامين شهداء في غزة

شهداء بينهم نساء وأطفال بقصف الاحتلال منزلا في غزة

10 حزيران 2024
جثامين شهداء في غزة

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال وسط قطاع غزة

04 حزيران 2024
صورة لحظة اختطاف الحوثييين سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

جماعة الحوثي تنفذ 6 ضربات عسكرية في البحر الأحمر

02 حزيران 2024
اقرأ أيضا
مشعر منى - (أرشيفية)

يوم التروية.. الحجاج يتوافدون الجمعة إلى مشعر منى اقتداء بالسنة النبوية

منذ12 ساعة
قصف عنيف للاحتلال

استشهاد 3 سيدات وطفل في قصف الاحتلال منازل بغزة

منذ13 ساعة
قصف إسرائيلي على قرى في جنوب لبنان - (أرشيفية)

شهيدة و20 جريحا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

منذ15 ساعة
سرقة معدات صحفية

على طريقة العصابات.. 84 واقعة سرقة نفذها الاحتلال بحق معدات الصحفيين الفلسطينيين

منذ23 ساعة
شمال فلسطين المحتلة

بـ 150 صاروخ.. حزب الله يشعل شمال فلسطين المحتلة

13 حزيران 2024
3 مجازر جديدة في القطاع

3 مجازر جديدة في غزة ترفع حصيلة الشهداء إلى 37232

13 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 