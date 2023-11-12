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الأحد 12 تشرين الثاني 2023
9:09 ص
وفاة عدد من مرضى السرطان بغزة لعدم تلقيهم العلاج
وفاة عدد من مرضى السرطان بغزة لعدم تلقيهم العلاج
قال مصدر طبي للجزيرة إن عددا من مرضى السرطان في قطاع غزة توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم، كما ذكر مصدر للجزيرة نت.
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