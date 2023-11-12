الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة عدد من مرضى السرطان بغزة لعدم تلقيهم العلاج

غزة
وفاة عدد من مرضى السرطان بغزة لعدم تلقيهم العلاج
قال مصدر طبي للجزيرة إن عددا من مرضى السرطان في قطاع غزة توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم، كما ذكر مصدر للجزيرة نت.اضافة اعلان
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