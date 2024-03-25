الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة ملكة جمال روسية في هجوم موسكو

إيكاترينا نوفوسيلوفا
إيكاترينا نوفوسيلوفا

أعلنت وسائل إعلام روسية، عن مقتل "إيكاترينا نوفوسيلوفا" الفائزة بلقب "ملكة جمال تفير 2001"، في الهجوم الذي تعرضت له قاعة "كروكوس" للحفلات الموسيقية في موسكو، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين.

ووثقت وزارة الطوارئ الروسية قائمة بأسماء القتلى، حيث تبين أنه كان من بينهم اسم إيكاترينا نوفوسيلوفا، لتؤكد المديرة السابقة لوكالة عارضات الأزياء "شارم"، والتي كانت منظمة المسابقة في عام 2001 صحة الخبر.

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وأضافت أولغا دارغيفيتش: "نعم هذا ما حدث بالفعل، إنها مأساة كبيرة"، مضيفة: "لقد كتبت إلى والدة كاتيا عندما ظهرت الأنباء في الصحف، وسألتها عن الأمر وهل كل شيء على ما يرام مع كاتيا؟ لقد كتبت لي كلمتين فقط، مفادها أنّ كاتيا قُتلت".


وتابعت: "لديها طفلان جميلان، صبيّ وفتاة. إنها فتاة ذكية جدًا ولطيفة جدًا.. لقد صُدمنا، وما زلنا لا نستطيع تصديق حدوث مثل هذه المأساة".


هذا وكان أربعة مسلحين هاجموا، مساء الجمعة، مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو، وأطلقوا النار على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز، ما تسبب بمقتل وجرح المئات.


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