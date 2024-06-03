 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة وإغماءات وسط طلاب في سوريا بسبب "الرياضيات".. ما القصة؟

مدرسة- سوريا
مدرسة- سوريا

عبر عدد من الطلبة والأهالي في سوريا عن غضبهم بسبب خطأ في أحد الأسئلة وصعوبات في امتحان مادة الرياضيات الخاص بالشهادة الثانوية الفرع العلمي.

وحسب وسائل إعلام سورية فقد تم تسجيل حالات انهيار عصبي وإغماءات وسط طلبة الثانوية العامة بعد تفاجئهم من تغيير منهجية وضع الأسئلة دون إعلامهم مسبقا.

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ودعا أهالي الطلاب إلى إعادة برمجة الامتحان في وقت لاحق والتحقق من الأخطاء التي تم تسجيلها في بعض الأسئلة التي وصفوها بـ"التعجيزية".


كما انتشرت أخبار تفيد بوفاة أحد الطلبة بسبب أزمة قلبية خلال إجراء امتحان الرياضيات.


وتعليقا على خبر الوفاة أكد رئيس امتحانات حلب أحمد العنان أنه "لا صحة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة طالب البكالوريا أحمد الرحيل بأزمة قلبية أثناء امتحان الرياضيات".


وقال العنان في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية إن "الرحيل أغمى عليه من أصل 39 طالباً أغمى عليهم خلال الامتحانات، ووضعه الصحي مستقر".


من جهتها أكدت وزارة التربية السورية على موقع "فيسبوك" أن مكتب التوجيه الأول لمادة الرياضيات أوضح أن أسئلة المادة -الرياضيات- جاءت متدرجة لتناسب جميع مستويات الطلاب والفروق الفردية بينهم وتعتمد على فهم المادة بعيداً عن التلقين.

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