السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة 32 شخصًا بحادث على الطريق الصحراوي في مصر

وفاة 32 شخصًا بحادث على الطريق الصحراوي في مصر
وفاة 32 شخصًا بحادث على الطريق الصحراوي في مصر
لقى 32 شخصًا مصرعهم، وأصيب 60 آخرون، فى حادث تصادم بين عدد كبير من السيارات، على طريق إسكندرية الصحراوي فى محافظة البحيرة.

وكان اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة على الطريق الصحراوى، وأمام الكيلو 132، حدث تسرب للزيت، أدى بعدها إلى تصادم عدد كبير من السيارات، واشتعال النيران بعدد منها.اضافة اعلان

وأسفر الحادث عن وفاة 32 شخصًا وإصابة 60 آخرين، ونقلوا إلى مستشفيات وادى النطرون وغرب النوبارية. 

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بتقديم تحرياتها حول الواقعة.

وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة على الطريق الصحراوى، وأمام الكيلو 134، حدث تسرب للزيت، أدى بعدها إلى تصادم عدد كبير من السيارات، واشتعال النيران بعدد منها.
والتهمت النيران 6 سيارات من بينهم أتوبيس و3 سيارات ملاكي وسيارة نقل ثقيل، ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية على طريق إسكندرية الصحراوى لتيسير حركة السيارات.
وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بتقديم تحرياتها حول الواقعة. "الأهرام"
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