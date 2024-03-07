الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفد حماس يغادر القاهرة للتشاور

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مدينة القاهرة
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وفدها غادر القاهرة للتشاور مع القيادة، مع استمرار المفاوضات وجهود وقف العدوان وعودة النازحين.
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وقالت الحركة في بيان: "غادر وفد حركة حماس القاهرة اليوم للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان، وعودة النازحين، وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني".

وأوردت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى قوله إن "وفد حماس يُغادر القاهرة للتشاور حول الهدنة وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل"، مشيرة إلى أن "المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك".

القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري قال في وقت سابق الخميس، إن إسرائيل "أفشلت" كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أن إسرائيل ترفض مطالب حماس "بوقف العدوان والانسحاب وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين".
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