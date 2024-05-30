"وكالة التنمية الدولية الأميركية": الوضع الإنساني في غزة الآن أسوأ من أي وقت مضى

قالت مديرة «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» سامانثا باور، أمس (الأربعاء)، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة الآن «أسوأ من أي وقت مضى»، وذلك بعد نحو 8 أشهر من الحرب التي تشنها إسرائيل، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».



وذكرت باور أنها أبلغت من قبل من وصفتهم بالشركاء الإنسانيين العاملين في غزة بأن الأوضاع تدهورت لتصبح أسوأ من ذي قبل. وأشارت إلى العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل هناك وإلى إغلاق المعابر بوصفهما عاملين يجعلان توزيع المساعدات أمراً صعباً للغاية.

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وحثت باور حكومات الدول المانحة للتعجيل بالاستجابة لمن يعيشون هذه الأوضاع المزرية.-(وكالات)