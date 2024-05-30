 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"وكالة التنمية الدولية الأميركية": الوضع الإنساني في غزة الآن أسوأ من أي وقت مضى

باور
مديرة «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» سامانثا باور

قالت مديرة «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» سامانثا باور، أمس (الأربعاء)، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة الآن «أسوأ من أي وقت مضى»، وذلك بعد نحو 8 أشهر من الحرب التي تشنها إسرائيل، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وذكرت باور أنها أبلغت من قبل من وصفتهم بالشركاء الإنسانيين العاملين في غزة بأن الأوضاع تدهورت لتصبح أسوأ من ذي قبل. وأشارت إلى العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل هناك وإلى إغلاق المعابر بوصفهما عاملين يجعلان توزيع المساعدات أمراً صعباً للغاية.

اضافة اعلان


وحثت باور حكومات الدول المانحة للتعجيل بالاستجابة لمن يعيشون هذه الأوضاع المزرية.-(وكالات)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
قطاع غزة

تراجع كبير لمساعدات غزة وتنديد أممي بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_3053f3558c9defb10338d27b734b58a7

الاحتلال الإسرائيلي "يُحكم قبضته" على منافذ دخول المساعدات إلى غزة

منذ1 ساعة
الغرفة الاسلامية للتجارة والتمية

الغرفة الإسلامية تجدد دعمها لتمكين الشباب في قطاع غزة

28 أيار 2024
اقرأ أيضا
لافروف

روسيا قد تتخذ خطوات للردع النووي إذا نشرت أميركا صواريخ في أوروبا وآسيا

منذ 4 دقيقة
دخان يتصاعد من بين المنازل في غزة بعد جولة عدوان للاحتلال أمس-(وكالات)

50 خبيرا أمميا يطالبون بفرض عقوبات فورية على "إسرائيل" ووقف إمدادها بالسلاح

منذ 28 دقيقة
مجلس الامن

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان على رفح

منذ1 ساعة
ترامب

ترقّب أميركي للحكم على ترمب... فماذا سيكون مصيره؟

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_a300efd9b66ede90a756eb6e6c07da4a

إخفاق أميركي.. انهيار الرصيف العائم بغزة خلال 12 يوما

منذ1 ساعة
قطاع غزة

تراجع كبير لمساعدات غزة وتنديد أممي بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ13 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ13 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ13 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 