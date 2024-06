وليد جنبلاط “يشعر بالخجل” بسبب صورة في جنازة جندي درزي في الجيش الإسرائيلي- (شاهد)

قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط إنه يشعر بالخجل بسبب صورة في جنازة جندي إسرائيلي.



وأظهرت لقطات متداولة وجود صور لكمال جنبلاط وسلطان الأطرش في جنازة جندي إسرائيلي قتل في غزة خلال العدوان على القطاع قبل أيام.



وكتب جنبلاط على إكس “أشعر بالخجل الشديد من هذه الصورة لدرجة أن الدروز من فلسطين يرفعون صور السلطان الأطرش وكمال جنبلاط خلف العلم الإسرائيلي الذي يغطي نعش جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي”.

I am so ashamed of this image that Druzes from Palestine are raising the portraits of Sultan Attrache and Kamal Joumblatt behind an Israeli flag covering the coffin of an IDF soldier .what an insult to the memory of these two great Arab heroes #palestine