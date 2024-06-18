 
الثلاثاء 18 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وليد جنبلاط “يشعر بالخجل” بسبب صورة في جنازة جندي درزي في الجيش الإسرائيلي- (شاهد)

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وليد جنبلاط

قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط إنه يشعر بالخجل بسبب صورة في جنازة جندي إسرائيلي.


وأظهرت لقطات متداولة وجود صور لكمال جنبلاط وسلطان الأطرش في جنازة جندي إسرائيلي قتل في غزة خلال العدوان على القطاع قبل أيام.

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وكتب جنبلاط على إكس “أشعر بالخجل الشديد من هذه الصورة لدرجة أن الدروز من فلسطين يرفعون صور السلطان الأطرش وكمال جنبلاط خلف العلم الإسرائيلي الذي يغطي نعش جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي”.

 

وأضاف: “إنها أكبر إهانة لسلطان الأطرش ولكمال جنبلاط بأن ترفع صورهما وراء نعش مغطى بالعلم الإسرائيلي.. أيا كانت الظروف نحن عرب في فلسطين ولبنان وسوريا وسنبقى فوق نظرية الأقليات التي تروج لها الصهيونية وأدواتها المتعددة”.-(وكالات)

 

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