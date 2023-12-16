“يابا مشتاق عذبني الفراق”.. أغنية أصدرها نجل الشهيد سامر أبو دقة قبل استشهاده (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية للطفل زين أبو دقة وهو نجل مصور قناة الجزيرة الفضائية، سامر أبو دقة، الذي استشهد، ليلة أمس الجمعة، خلال تغطيته الإعلامية للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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الأغنية التي تحمل اسم “يابا مشتاق” أهداها زين لوالده سامر أبو دقة قبل عامين ليعبر فيها عن اشتياقه له.

يذكر ان الطفل أبو دقة يعيش مع والدته وإخوته في بلجيكا، وعُرف باهتمامه بنشر الأغاني الوطنية، التي تتحدث عن فلسطين والصمود.



الشهيد سامر أبو دقة هو أب لثلاثة أولاد وبنت، من سكان بلدة عبسان الكبيرة في قطاع غزة، ويعمل مصورا لصالح قناة الجزيرة الفضائية منذ عدة أعوام. -وكالات

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