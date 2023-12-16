السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

“يابا مشتاق عذبني الفراق”.. أغنية أصدرها نجل الشهيد سامر أبو دقة قبل استشهاده (فيديو)

زين سامر أبو دقة
زين سامر أبو دقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية للطفل زين أبو دقة وهو نجل مصور قناة الجزيرة الفضائية، سامر أبو دقة، الذي استشهد، ليلة أمس الجمعة، خلال تغطيته الإعلامية للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

اضافة اعلان


الأغنية التي تحمل اسم “يابا مشتاق” أهداها زين لوالده سامر أبو دقة قبل عامين ليعبر فيها عن اشتياقه له.

 

يذكر ان الطفل أبو دقة يعيش مع والدته وإخوته في بلجيكا، وعُرف باهتمامه بنشر الأغاني الوطنية، التي تتحدث عن فلسطين والصمود.

 


الشهيد سامر أبو دقة هو أب لثلاثة أولاد وبنت، من سكان بلدة عبسان الكبيرة في قطاع غزة، ويعمل مصورا لصالح قناة الجزيرة الفضائية منذ عدة أعوام. -وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

استشهاد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة في خان يونس 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
5ipj-11-730x438

الرئيس الكولومبي يلتقي طلابا فلسطينيين في القصر الرئاسي- (صورة)

منذ 6 دقيقة
20231215144114reup-2023-12-15t143857z_1509953055_rc27f4aaafan_rtrmadp_3_israel-palestinians-tactics.h

المقاومة الفلسطينية تحول شوارع غزة إلى متاهة مميتة للجنود الإسرائيليين

منذ1 ساعة
382719

كيف عزلت "حرب غزة" واشنطن وصعدت التفكير بنظام عالمي جديد؟

منذ1 ساعة
حكيم هو واحد من الرجال الذين ظهروا في الصور مقيدين ومجردين من ملابسهم من قبل جيش الاحتلال

“ربطوني بالمتفجرات ودفعوني لأحد الأنفاق”.. فلسطيني يكشف كيف استخدمه الاحتلال كدرع بشري

منذ1 ساعة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

حملة بايدن الانتخابية تصطدم بإجراءات عزله في"النواب"

منذ1 ساعة
455233

إيران تعدم عميلا للموساد الإسرائيلي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الخلاف الأميركي الإسرائيلي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات | منذ13 ساعة
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
 