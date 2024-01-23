يتفنن بإجرامه في غزة.. جيش الاحتلال يلقي عبوات ناسفة على هيئة معلبات طعام

وثق مقطع فيديو طريقة وحشية لجنود الاحتلال، حيث يستغلون نقص الطعام الذي يفتك بأطفال غزة النازحين نتيجة استمرار العدوان، بتصنيع متفجرات على شكل علب غذاء.

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ودعا ناشطون الأهالي في غزة عدم الاقتراب أو العبث بهذه المعلبات التي يتركها الجنود الصهاينة، والتي تؤدي للبتر أو القتل في حال فتحها.

#عاجل :

تنبيه خطير جدا ومستعجل الى أهلنا في #غزة وخاصة خانيونس جنوب قطاع #غزة عبوات طعام مزيفة تحتوي صواعق تفجير الحدر تم الحدر 🚨🚨#خان_يونس#معبر_رفح#غزة_العزة pic.twitter.com/Dcg2lxgrlr — وسيم سعد قزيل (@wasem_sad22) January 22, 2024



ومع تفاقم أزمة الجوع، روى شهود عيان من سكان مدينة غزة وشمال القطاع عبر صفحاتهم الخاصة "فيسبوك" و"تويتر" إفادات مروعة حول أوضاعهم الإنسانية، التي باتوا يعيشونها في ظل استمرار القصف وحرب الجوع التي أنهكتهم، وتحولت لكابوس يخيم على حياتهم. حيث باتوا يخبزون "أعلاف الحيوانات"للحصول على الغذاء.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 حتى الثلاثاء، إلى 25490 شهيدا و63354 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.



وقالت الوزارة، في اليوم الـ109 للعدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدا و354 إصابة خلال 24 ساعة.



وأضافت أن هناك عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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