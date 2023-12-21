الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

يديعوت أحرونوت: هذا شرط "حماس" لصفقة تبادل الأسرى المقبلة

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الأسير مروان البرغوثي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية حول "الصفقة القادمة" مع "حماس"، إن الحركة تصرّ على أن تشمل عددا من كبار الأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حماس تصرّ على أن يكون مروان البرغوثي من بين الذين تشملهم الصفقة المقبلة مع إسرائيل.اضافة اعلان
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن هناك تقديرات تشير إلى "عدم نضوج" الصفقة الجديدة الخاصة بتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل قبل الأسبوع الأول من كانون الثاني (يناير).
وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قد وصل إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء مباحثات بشأن إعلان هدنة محتملة للحرب الدائرة في غزة بين الحركة وإسرائيل.
وأفادت الحركة في بيان بأن هنية وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات الحرب في غزة و"العديد من الملفات الأخرى".-(وكالات)
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