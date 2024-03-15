الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

يونيفيل: عصام عبد الله قُتِل بنيران دبّابة «إسرائيليّة»

مصوّر وكالة «رويترز» عصام عبد الله
مصوّر وكالة «رويترز» عصام عبد الله

توصّلَ تحقيقٌ للأمم المتحدة إلى أنّ دبابةً «إسرائيليّة» قتلت مصوّر وكالة «رويترز» عصام عبد الله في لبنان في 13 تشرين الأول الماضي، بإطلاق قذيفتين من عيار 120 مليمتراً على مجموعة من «الصحافيين يمكن التعرّف إليهم بوضوح» في انتهاك للقانون الدوليّ.

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وقال التحقيق الذي أجرته قوّة «يونيفيل» في لبنان، إنّ أفرادَها «لم يسجّلوا أيّ تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين «إسرائيل» ولبنان لأكثر من 40 دقيقة، قبل أن تفتح دبابة إسرائيليّة من طراز ميركافا النار».


واعتبرَ التقرير أنّ «إطلاق النار على المدنيين، وهم في هذه الحالة صحافيون يُمكن التعرّف إليهم بوضوح، يشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (لعام 2006) والقانون الدوليّ»، موضحاً أنّ «التقديرات تُشير إلى أنّه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق وقت وقوع الحادث. ولا سببَ معروفاً للضربات على الصحافيين».


كذلك دعت رئيسة تحرير «رويترز» أليساندرا جالوني «إسرائيل» إلى توضيح كيفيّة وقوع الهجوم الذي أودى بحياة عبد الله (37 عاماً) ومحاسبة المسؤولين عنه.
وبحسب ما نقلت «رويترز» عن شخصين مطلعين إنّ تقرير «يونيفيل» أُرسل إلى الأمم المتحدة في نيويورك في 28 شباط الماضي، ثمّ أُرسل إلى الجيشين اللبنانيّ و»الإسرائيليّ».


وقالَ التقرير في توصياته إنّ «على جيش «إسرائيل» إجراء تحقيق في الحادث ومراجعة كاملة لإجراءاته حينذاك لتجنّب تكراره. يجب على الجيش الإسرائيليّ مشاركة يونيفيل في نتائج تحقيقاته».


في المقابل، أعلنَ متحدث باسم الأمم المتحدة أنه تمّت مشاركة تقرير «يونيفيل» مع الأطراف، مؤكّداً أنّه «يجب أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدوليّ وأنَّ المدنيين، بمن في ذلك الصحافيون، يجب ألاّ يكونوا هدفاً أبداً. ويتعيّن حماية الصحافيين والإعلاميين».


وتدعم النتائج التي توصّلت إليها «يونيفيل» تحقيقاً أجرته «رويترز» ونُشر في السابع من كانون الأول الماضي، وأظهرَ أنّ سبعة صحافيين من وكالة الصحافة الفرنسيّة و»الجزيرة» و»رويترز» أصيبوا بقذيفتين من عيار 120 مليمتراً أطلقتهما دبّابة على بعد 1.34 كيلومتر في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. وكالات

 

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