الثلاثاء 04 تموز 2023
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11 شهيدا في الضفة الغربية 10 منهم في جنين

جنين
مخيم جنين
استشهد 11 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، 10 منهم في مخيم جنين حيث تنفذ عملية توغّل هي الأوسع منذ قرابة 20 عاماً، تخلّلها قصف جوي بطائرات مسيّرة.اضافة اعلان

وأعلنت الوزارة عن إصابة 100 شخص بينهم 20 في حالة الخطر، في وقت دفعت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، بمزيد من تعزيزاتها العسكرية لمدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا"، أن قوات الاحتلال قامت بحشد تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذلك عبر شارعي جنين – الناصرة، وجنين - حيفا.

وأضافت، أن المواجهات لا تزال مستمرة في جنين ومخيمها بين الشبان وقوات الاحتلال وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية وطائرات الرصد والتي لم تفارق سماء المحافظة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية الواسعة التي أعلن عنها في وقت مبكر الاثنين، بعد أسبوعين من عملية كبيرة أخرى استهدفت مخيم جنين، وتخلّلها قصف بالطيران المروحي للمرة الأولى منذ سنوات.

وبيّنت هويات ثمانية شهداء في مخيّم جنين أنّ ثلاثة منهم لا تتعدّى أعمارهم 17 عاماً، والبقية ما بين 18 و23 عاماً، من ضمنهم شهيد في مدينة البيرة أصيب خلال تظاهرة تضامناً مع جنين.

وأجلي مئات الفلسطينيين من سكان مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة إلى أماكن آمنة، بسبب مواصلة طائرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على المخيم.

وأجلى الهلال الأحمر الفلسطيني قرابة 500 عائلة فلسطينية من سكان مخيم جنين في عملية مستمرة جاءت بعد تهديد قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المخيم بالكامل، وفق مسؤول إسعاف وطوارئ فلسطيني.

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