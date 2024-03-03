الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

1195 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه خلال شباط

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جانب من الاعتداءات
وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، 1195 اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين خلال شهر شباط الماضي.
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وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في تقرير الهيئة الشهري اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال نفذ 1066 اعتداء في الضفة الغربية، فيما نفذ المستوطنون 129 اعتداء في استمرار لسلسلة التصاعد الكبير والخطير في الاعتداءات التي تتزامن مع العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف، إن الانتهاكات التي رصدتها الهيئة في تقريرها الشهري، تركزت في محافظة جنين تليها الخليل، ثم محافظة القدس، مشيرا الى أن الإجراءات الاحتلالية الاستعمارية أخذت شكلا عقابيا انتقاميا بشكل خطير، تمثلت بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأرض، لا سيما الاستيلاء على 2640 دونما من أراضي المواطنين في برية القدس الشرقية نهاية شباط الماضي، من أجل إحداث تواصل جغرافي بين مستعمرتي معاليه أدوميم وكيدار، وعزل قرى القدس الشرقية وفصلها تماما عن التجمعات البدوية في المنطقة.

وأشار الى الاستمرار بتنفيذ مخطط المناطق العازلة حول المستعمرات وإصدار أمر وضع اليد لأغراض عسكرية على الأراضي المحيطة بمستعمرة "متسبيه داني" المقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة دير دبوان شرق رام الله وتبلغ مساحتها 18 دونما، ما يمنع وصول أصحاب الاراضي الفلسطينيين إلى أكثر من 320 دونما تحيط بهذه المستعمرة. كما أشار الى قرار لما يسمى بـ "قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال" يشرعن بؤرة استعمارية جديدة شمال بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وهي بؤرة "متسبيه يهودا".

ويعتبر القرار تنفيذا لقرار حكومة الاحتلال في شباط الماضي بشرعنة 9بؤرة استعمارية، ويخصص الأمر الآن حوالي 417 دونما في المنطقة، خارج المسار المخطط لجدار الضم والتوسع العنصري لصالح المستعمرة الجديدة.

وقال شعبان، إن عدد الاعتداءات التي نفذها المستعمرون في شباط الماضي، بلغت 129 اعتداء، تركزت في محافظة نابلس بواقع 38 اعتداء، والخليل 37 ، ورام الله 17 اعتداء، أبرزها الهجوم على بلدة قريوت بحماية الجيش، وهم يحملون سيوفا، وقيامهم بتخريب خزانات المياه في البلدة، إضافة لإطلاق مستعمرين النار صوب محل ومحول كهرباء في قرية الناقورة شمال غرب نابلس، الأمر الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن القرية، وإطلاق مجموعة من المستعمرين لأبقارهم في نحو 120 دونما من محاصيل القمح، والشعير، والحمص في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية، بحماية جيش الاحتلال ما أدى إلى تخريبها كاملة وسرقة 50 رأس غنم وجرارين زراعيين ومركبة، ونحو 50 مركبة تعود لفلسطينيين، وتسجيلات كاميرات مراقبة و6 جرافات وشاحنة، إضافة الى 5 حالات سرقة مال (ذهب ونقود) و5 حالات استيلاء على معدات.

ولفت إلى أن هجمات المستعمرين أدت أيضا لاقتلاع وحرق ما مجموعه 1002 شجرة، منها 692 شجرة زيتون في محافظات نابلس وبيت لحم والخليل وسلفيت.
وأضاف، إن سلطات الاحتلال نفذت في شباط الماضي، 31 عملية هدم طالت 51 منشأة منها 18 مسكنا مأهولا و16 غير مأهولة و15 منشأة زراعية تركزت في محافظات القدس وبيت لحم والخليل، كما أصدرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 34 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية تركزت في محافظات قلقيلية وأريحا والقدس وبيت لحم.
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