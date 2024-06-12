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الأربعاء 12 حزيران 2024
1:33 ص
12 شهيدا برصاص الاحتلال في الضفة خلال يومين
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، أن 12 مواطنا فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في أقل من 48 ساعة.
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الاحتلال
الضفة
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