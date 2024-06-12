 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

12 شهيدا برصاص الاحتلال في الضفة خلال يومين

جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، أن 12 مواطنا فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في أقل من 48 ساعة.اضافة اعلان
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