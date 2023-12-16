12 طفلا محتجزون داخل حضانات "كمال عدوان" في غزة

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قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان.وأفادت الوزارة بأن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء. (الجزيرة نت)