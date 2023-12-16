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السبت 16 كانون الأول 2023
1:27 م
12 طفلا محتجزون داخل حضانات "كمال عدوان" في غزة
صورة من أحد مستشفيات رفح جنوب غزة يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي
قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان.
وأفادت الوزارة بأن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء. (الجزيرة نت)
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غزة
طوفان الاقصي
مستشفي كمال عدوان
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