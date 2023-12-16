السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

12 طفلا محتجزون داخل حضانات "كمال عدوان" في غزة

صورة من أحد مستشفيات رفح جنوب غزة يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي
صورة من أحد مستشفيات رفح جنوب غزة يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي
قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان.

وأفادت الوزارة بأن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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