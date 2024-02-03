15 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنازل في رفح ودير البلح

اضافة اعلان

استشهد 15 شخصا وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للطائرات الحربية الإسرائيلية لـ3 منازل في مدينتي دير البلح وسط قطاع غزة ورفح جنوبا، كما نسفت مربعا سكنيا وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.وبحسب مصادر فلسطينية، أعلنت كتائب القسام قتل 15 جنديا إسرائيليا، وسط معارك محتدمة غرب ووسط القطاع في حين أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن 3 آلاف جندي خضعوا لعلاج نفسي منذ بداية الحرب.وتواصل قوات الاحتلال عدوانها ومجازرها على القطاع لليوم الـ120، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي إلى 27131 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و66287 مصابا، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية.واشارت الوزارة الى أنه لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وما زال الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.