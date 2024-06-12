16 أسيرا فلسطينيا خلال حملات اعتقال شنها الاحتلال اليوم

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات في بعض المحاور بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

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وقال النادي في بيان، "إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة عشر فلسطينيا خلال حملة مداهمات في الضفة، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة، في حين دارت اشتباكات مسلحة خلال التصدي للقوات المقتحمة لمخيم بلاطة قضاء نابلس.



وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، تك خلالها تفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.