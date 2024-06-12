 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

16 أسيرا فلسطينيا خلال حملات اعتقال شنها الاحتلال اليوم

اعتقالات
حملات اعتقالات متفرقة في الضفة الغربية

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات في بعض المحاور بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

اضافة اعلان


وقال النادي في بيان، "إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة عشر فلسطينيا خلال حملة مداهمات في الضفة، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة، في حين دارت اشتباكات مسلحة خلال التصدي للقوات المقتحمة لمخيم بلاطة قضاء نابلس.


وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، تك خلالها تفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
قصف طيران الاحتلال-(ارشيفية)

استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف الاحتلال منزلا في رفح

منذ12 ساعة
مجلس الحرب سيبحث اليوم الجمعة الوثيقة المقدمة من حماس

بعد أحداث جنين.. حماس تتوعد الاحتلال بطوفان الأرض

منذ14 ساعة
اضراب عام في الضفة

إضراب عام في الضفة الغربية والاحتالا يواصل حملات الإعتقال

منذ24 ساعة
استشهاد شاب واعتقال 60 فلسطينيا بالضفة الغربية

استشهاد شاب واعتقال 60 فلسطينيا بالضفة الغربية

06 حزيران 2024
اقرأ أيضا
صورة أرشيفية لحجاج فلسطينيين

مكة بلا حجاج غزة والاحتلال يمنع دخول الأضاحي

منذ 21 دقيقة
الصحة العالمية: حجم الدمار في مستشفيات غزة مفجع

صحة غزة تحذر من توقف عمل محطة الأوكسجين الوحيدة بالقطاع

منذ3 ساعة
امتحان

انتحار طالبة بعد طردها من امتحان الثانوية العامة بسبب الغش

منذ3 ساعة
الحجاج

السعودية: استقبال 1,5 مليون حاج من الخارج

منذ4 ساعة
في السودان مستمرة منذ منتصف أبريل 2023 أرشيفية رويترز

إدراج الجيش السوداني و"الدعم السريع" بالقائمة السوداء للأمم المتحدة

منذ10 ساعة
جانب من المسيرة (وفا)

مسيرة حاشدة في جنين تنديدا بجرائم الاحتلال

منذ12 ساعة
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 2

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام الحرب أخطر من صورها

ماهر أبو طير |اليوم

الخطاب الذهبي في اليوبيل الفضي

زيدون الحديد |اليوم

صفقة غزة: ألغام برسم التفجير

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات | منذ16 ساعة
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 