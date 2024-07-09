 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

17 شهيدا جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة

فلسطينيون يبحثون عن مفقودين وشهداء تحت الركام جراء غارات الاحتلال على منازل بالقطاع-(وكالات)
فلسطينيون يبحثون عن مفقودين وشهداء تحت الركام جراء غارات الاحتلال على منازل بالقطاع-(وكالات)

استشهد 17 فلسطينيا، وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.


وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 6 فلسطينيين، وانتشل طفل رضيع على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل قصفته طائرات الاحتلال في شارع الجلاء قرب مفترق الغفري بمدينة غزة، كما استشهد فلسطيني، وأصيب آخران في قصف شقة بشارع الصحابة في حي الدرج وسط مدينة غزة.

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وأستشهد 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد3 فلسطينيين، من بينهم سيدة وطفلها جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة بارود في شارع النخيل بدير البلح وسط القطاع.

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