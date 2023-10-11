175 ألف نازح في مدارس الأونروا بغزة

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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الليلة الماضية، عن نزوح أكثر من 175 ألف شخص في غزة لجأوا إلى 88 مدرسة تابعة لها.وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، قالت المتحدثة باسم "الأونروا"تمارا الرفاعي، إن 88 مدرسة تابعة لنا في قطاع غزة، تحولت إلى ملاجئ لأكثر من 175 ألف شخص، مضيفة أن الأعداد تتزايد مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية.وذكرت "الأونروا" أمس الثلاثاء، أن نصف مليون شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية، جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14مركزا.ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة وتوسيع رقعة الاستهدافات، لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.--(بترا)