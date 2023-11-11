السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

198 شهيدا من الكادر الطبي.. وخروج 21 مستشفى عن الخدمة في غزة

198 شهيدا من الكادر الطبي.. وخروج 21 مستشفى عن الخدمة في غزة
198 شهيدا من الكادر الطبي.. وخروج 21 مستشفى عن الخدمة في غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 198 من الكادر الصحي وتدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزاً صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة منذ بدء العدوان على غزة.اضافة اعلان
 
من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 250 هجوما على المستشفيات والعيادات والمرضى وسيارات الإسعاف في غزة منذ السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى 25 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في إسرائيل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إن "النظام الصحي في غزة في حالة ركوع" والوضع على الأرض "من المستحيل وصفه".

وأضاف: "في الوقت الذي نتحدث فيه، هناك تقارير عن إطلاق نار خارج مستشفيي الشفاء والرنتيسي"، مشيرا إلى أن العاملين في مجال الصحة الفلسطينيين ما زالوا ينقذون الأرواح على الرغم من وجودهم مباشرة في خط إطلاق النار.

وقال غيبريسوس إن الأسبوع الماضي شهد هجمات إسرائيلية على 5 مستشفيات في يوم واحد في غزة، وخلال الـ48 ساعة الماضية، تم إيقاف عمل 4 مستشفيات تضم حوالي 430 سريرا.

وأضاف أن نصف مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها 36 مستشفى، وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل، وأن المرافق التي تعمل "تعمل بشكل يفوق طاقتها". وكالات
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