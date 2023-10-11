الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

200 أسير إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

عملية طوفان الاقصى
طوفان الأقصى
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء، أن 350 إسرائيليا أبلغت عائلاتهم عن فقدانهم منذ بدء عملية طوفان الأقصى، السبت الماضي.

وأفادت الصحيفة أن التقديرات لدى المستوى السياسي في إسرائيل، تشير إلى أن لدى حماس 200 أسير إسرائيلي، ما بين جنود وضباط ومستوطنين مدنيين.-(بترا)اضافة اعلان
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