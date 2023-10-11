الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
9:30 ص
200 أسير إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى
طوفان الأقصى
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء، أن 350 إسرائيليا أبلغت عائلاتهم عن فقدانهم منذ بدء عملية طوفان الأقصى، السبت الماضي.
وأفادت الصحيفة أن التقديرات لدى المستوى السياسي في إسرائيل، تشير إلى أن لدى حماس 200 أسير إسرائيلي، ما بين جنود وضباط ومستوطنين مدنيين.-(بترا)
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
ما الذي نعرفه عن قوة تحرير الرهائن الأمريكية التي "وصلت إسرائيل"؟
منذ 3 دقيقة
ما هو "غلاف غزة"؟
منذ 44 دقيقة
سلطة الطاقة في غزة: محطة الكهرباء ستتوقف عند الثانية ظهرا
منذ1 ساعة
175 ألف نازح في مدارس الأونروا بغزة
منذ2 ساعة
توقف محطة الكهرباء ينذر بكارثة إنسانية في غزة
منذ3 ساعة
غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 900
منذ14 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
ما الذي نعرفه عن قوة تحرير الرهائن الأمريكية التي "وصلت إسرائيل"؟
عربي
|
منذ 2 دقيقة
38.2 دينار سعر الذهب بالسوق المحلية
الاقتصاد المحلي
|
منذ 2 دقيقة
المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال (فيديو)
دولي
|
منذ 5 دقيقة
%45 من مجمل حافلات النقل السياحي الكبيرة استبدلت بأخرى جديدة
آخر الأخبار
|
منذ 5 دقيقة
تشعر بمعاناة من هم في الحروب؟ أنت في مرحلة “التقمص العاطفي”
صحة وأسرة
|
منذ 13 دقيقة
سفريات كانو تعزز تواجدها في الأسواق العالمية من خلال إعلان تعاونها مع شركة ترافيل ليدرز
شركات وأعمال
|
منذ 22 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
الحرب في غزة وحولها
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
سيناريو التهجير إلى الأردن ومصر
ماهر أبو طير
|
اليوم
تطوير منظومة العمل في مديريات وزارة الصحة
زيدون الحديد
|
اليوم
ما الذي تسعى دولة الاحتلال لتحقيقه؟
أحمد حمد الحسبان
|
اليوم
ترجمات
الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"
ترجمات
|
منذ15 ساعة
أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي
ترجمات
|
منذ15 ساعة
لماذا تفشل الحركات الجماهيرية
ترجمات
|
09 تشرين الأول 2023
وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية
ترجمات
|
08 تشرين الأول 2023
الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ
ترجمات
|
08 تشرين الأول 2023
مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل
ترجمات
|
08 تشرين الأول 2023