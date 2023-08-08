الثلاثاء 08 آب 2023
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200 شجرة لروح علياء الموسى جنوب القدس

200 شجرة لروح علياء الموسى جنوب القدس
200 شجرة لروح علياء الموسى جنوب القدس
جنوب القدس- خطف الموت الشابة علياء سمير أنور الموسى في المهجر، ووقْع الرحيل في الغربة على أبناء الشعب العربي الفلسطيني كان ثقيلاً، إلا أن اللفتة الكريمة التي خصها بها ذووها حوّلت الحزن لقصة صمود ستبقى تكرّم روح المرحومة.اضافة اعلان

تبدأ القصة بإصرار العائلة على أن يكون حضور علياء أخضر حتى في غيابها؛ فتواصلوا مع العربية لحماية الطبيعة التي نفذت عبر برنامج المليون شجرة نشاطاً استثنائياً جنوب القدس، حيث يعمل الاحتلال المستحيل لتفريغ السكان وترحيلهم.

وقع الاختيار على عائلة زراعية تتعرض لأنواع بشعة من المضايقات اليومية؛ أبرزها منعهم من استخدام أي طريق للوصول لأرضهم، إلا أن روح المقاومة لهم أبت أن تنصاع للأوامر فشقوا طريقاً بأنفسهم تصل إلى بستانهم المحاصر والمهدد بالمصادرة، راجلين وعلى دواب، ينقلون الأشجار والماء، وبقلب صافٍ يبتسم المزارع نبيل فرحاً ويقبّل الزيتونة وأمه التي شاركته الزراعة مع العائلة ويغرسون 200 شجرة مثمرة من العنب والزيتون ويحسبون أجر من أكل منها لروح علياء التي تحلق الآن في سماء القدس.





رمزي حامد

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