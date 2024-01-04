الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

21 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 52 وقتا بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ، إن المستوطنين المتطرفين اليهود و بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة 21 مرة، بينما منع الاحتلال رفع الأذان 52 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل ، خلال شهر كانون الأول الماضي.اضافة اعلان
وأكدت الوزارة في تقريرها الشهري، الذي صدر اليوم الخميس، أنه تم رصد 21 اقتحاما للأقصى من المستوطنين ، كما فرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع عيد "العرش" اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى جاهدا إلى تمرير مخططاته من خلال هذه الانتهاكات، لتنفيذ رؤيته في التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد الأقصى بمساجده وساحاته ومرافقه، حيث يشهد يوميا عدا يومي الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستعمرين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف .
وبين التقرير أن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، وخاصة يوم الجمعة، ومنع المواطنين من الدخول لأداء صلاة الجمعة ودقق في هوياتهم ومنع من هم خارج البلدة القديمة من الدخول إليها، إذ تقلص عدد المصلين يوم الجمعة داخل المسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول وحتى الآن إلى 5 آلاف مصل بسبب التشديدات الإسرائيلية.
-- (بترا )
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