24 شهيداً في غارات إسرائيلية على خان يونس وجيش الاحتلال يأمر بإخلاء منطقة واسعة من المدينة

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استشهد 24 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية على منازل ومناطق تؤوي نازحين قرب مستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المحافظة خلال اليوم إلى 55.كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لخان يونس، بالإضافة إلى العدد من المناطق وسط قطاع غزة.وأعلنت الأمم المتّحدة، الأربعاء، أنّ إسرائيل أمرت بإخلاء منطقة واسعة في خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة والتي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شرّدتهم الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ شهرين ونصف الشهر.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير إنّ الجيش الإسرائيلي أمر “بالإخلاء الفوري” لمنطقة “تغطي حوالي 20%” من مساحة مدينة خان يونس.وأوضح المكتب الأممي أنّ “حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحاً”.وبحسب التقرير فإنّ المنطقة المطلوب إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء الحرب في 7 أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ اندلعت الحرب حوالى 141 ألف فلسطيني يعيشون حالياً في 32 مخيّماًوفي شمال القطاع، أطلق طيران الاحتلال قنابل الفوسفور المحرّمة دوليا على منطقة سوق جباليا ومحيطه.كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال التي تحاصر بلدة ومخيم جباليا، اقتحمت منازل مواطنين وأخلتهم قسرا تحت التهديد، قبل أن تشعل النيران في عدة المنازل، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر مركز إسعاف جباليا، ما يهدد سلامة 127 مواطنا، بينهم كوادر طبية و22 جريحا.ودفن المواطنون في بلدة جباليا، جثامين 30 شهيدا مجهولي الهوية، صباح اليوم، في المقبرة القديمة.وكان أكثر من 40 مواطنا قد استشهدوا وأصيب العشرات، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح.وقالت مصادر محلية إن 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس.وأضافت أن 10 شهداء على الأقل ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب القطاع. كما أصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى.وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 إمرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.-(وكالات)