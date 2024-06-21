 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

24 شهيدا في مجزرة إثر استهداف خيام نازحين في رفح

مخيم مواصي رفح
مخيم مواصي رفح

استشهد 24 فلسطينيا وأصيب 47 آخرون مساء اليوم الجمعة، جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها الطبية "تتعامل مع عدد كبير من الشهداء والإصابات بعد قصف إسرائيلي لخيام النازحين في منطقة المواصي".

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وأفاد مراسل "الأناضول" نقلا عن شهود عيان أن دبابتين من نوع "ميركافا" اعتلتا تلة مقابلة لمنطقة الشاكوش غرب رفح، وأطلقتا قذائف مدفعية تجاه تجمع للنازحين قرب بوابة المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

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