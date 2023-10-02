الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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25 مصابا بحريق ضخم التهم مديرية أمن الإسماعيلية في مصر (فيديو)

حريق مديرية امن الاسماعيلية
حريق مديرية امن الاسماعيلية
اندلع حريق حريق ضخم بمقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر، الإثنين، تسبب في وقوع إصابات وانهيار الوجهة الرئيسية للمبنى، فيما أعلنت السلطات السيطرة على الحريق بعد 3 ساعات من اندلاعه.اضافة اعلان
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى المديرية وامتداد ألسنة النيران إلى عدة طوابق، حيث أفيد عن سقوط أجزاء منه، فيما سجلت مشاركة سيارات الإطفاء التابعة للجيش المصري في عمليات إخماد الحريق.
وفور نشوب الحريق، بدأت عمليات إخلاء سريعة لأفراد وعناصر شرطية من داخل مديرية الأمن. كما تم إخلاء عدد من المساجين الذين كانوا داخل مديرية الأمن، ورفع أية مواد سريعة الاشتعال أو ذخيرة أو أسلحة من داخل المديرية لمنع حدوث تداعيات أكبر.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شاهد عيان أن الحريق الذي اندلع في مديرية الأمن تسبب في سقوط مصابين، لافتاً إلى وجود أفراد داخل المديرية وقت اندلاع الحريق الكبير.
كما نقل موقع القاهرة 24 عن قناة أكسترا نيوز أن عدد الإصابات في الحريق بلغت 25، موضحاً أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية للتعامل مع الإصابات، حيث دفعت وزارة الصحة بنحو 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق.
ومن جانبه، تابع وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق مع القيادات الأمنية في الإسماعيلية جهود عمليات الإطفاء والاطمئنان على الأفراد والضباط.
وتقرر تشكيل لجنة أمنية وهندسية وفنية لمعرفة أسباب الحريق وسرعة انتشاره وتفاقمه، وسيتم رفع تقرير مفصل عن أسباب الحريق إلى وزير الداخلية.(عربي بوست)
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