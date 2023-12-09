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السبت 09 كانون الأول 2023
1:01 م
273 شهيدا بالضفة منذ بدء الحرب على غزة
شهداء في الضفة الغربية
استشهد 273 فلسطينيا منذ إعلان الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي و451 منذ بداية العام في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. (الجزيرة نت)
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فلسطين
غزة
طوفان الاقصي
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