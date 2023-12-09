السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

273 شهيدا بالضفة منذ بدء الحرب على غزة

شهداء في الضفة الغربية
شهداء في الضفة الغربية
استشهد 273 فلسطينيا منذ إعلان الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي و451 منذ بداية العام في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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