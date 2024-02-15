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الخميس 15 شباط 2024
2:15 م
28 ألف و663 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي
فلسطيني يركض حاملا طفلا بعد ضربة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 28 ألف و663 شهيدا و68 ألف و395 مصابا.
وأضافت الوزارة في بيان أن جيش الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيداً و 104 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.
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قطاع غزة
عدوان اسرائيلي
وزارة صحة غزة
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