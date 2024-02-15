28 ألف و663 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

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وأضافت الوزارة في بيان أن جيش الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيداً و 104 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.