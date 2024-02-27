الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

29 ألفا و878 حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

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شهداء من العداون الإسرائيلي على غزة

ارتفعت حصيلة شهداء الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر إلى "29 ألفا و878 شهيدا و70 ألفا و215 مصابا".


جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، اطلعت عليه الأناضول.

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وقالت الوزارة إنه في اليوم الـ144 من الحرب "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و878 شهيدا و70 ألفا و215 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".


وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدا و172 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".


وفي السياق، أوضحت أن عددا من الضحايا "لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات"، لافتة إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى هؤلاء الضحايا".


وكانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة أمس لعدد ضحايا الحرب الإسرائيلية بلغت "29 ألفا و782 شهيدا و70 ألفا و43 مصابا".


وإلى جانب الضحايا، خلفت الحرب دمارا هائلا في المنازل والبنى التحتية والمستشفيات، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للمرة الأولى في تاريخها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)

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