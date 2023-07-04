الثلاثاء 04 تموز 2023
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3 إصابات بينها 2 خطيرة برصاص الاحتلال في جنين

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
أصيب ثلاثة مواطنين، مساء الثلاثاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوب مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال داخل ساحة مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان، اثنان منهم جروحهما خطيرة.اضافة اعلان
 وقال مدير المستشفى الدكتور وسام بكر، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه الطواقم الطبية والصحفيين والمرضى والمواطنين المتواجدين في ساحة المستشفى.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال ساحة مستشفى ابن سينا في مدينة جنين. 
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن قوات الاحتلال صعدت من استهدافها للمرافق الطبية والمستشفيات في مدينة جنين، مؤكدة أن هذا العدوان هو تحدٍّ لكل القوانين الدولية ولكل دول العالم، وإصرار على القتل، حيث لم يكن هذا الاعتداء هو الأول منذ بدء العدوان على جنين، فقد أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص على مستشفى الأمل، وكذلك شهد مستشفيا الشهيد الدكتور خليل سليمان الحكومي وابن سينا اعتداءات مماثلة خلال اليومين الماضيين، ما هدد حياة المرضى والطواقم الطبية. -وفا
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