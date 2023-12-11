3 دول تدعو لفرض عقوبات على حماس وداعميها

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دعت كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وداعميها.يشار إلى أنه في اليوم الـ66 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصلت جثث 40 شهيدا على الأقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح منذ مساء أمس الأحد جراء القصف الإسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من القطاع. كما استشهد وأصيب العشرات في قصف لمخيمي جباليا والمغازي شمالا وخان يونس جنوبا.وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، وحاصرت بناية سكنية في حي الطيرة، وصادرت مركبة قبل أن تنسحب من المكان.وبحسب موقع "الجزيرة نت"، فإن أكثر من 30 آلية عسكرية داهمت بلدة بيتونيا (غربي رام الله) واقتحمت مدرسة ومنازل عدة، واعتقلت 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر وضابط بالاستخبارات العسكرية، قبل أن تنسحب من البلدة.من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 عسكريين بينهم 3 ضباط- خلال الساعات الماضية- ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 107.