الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3 شهداء بقصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة في جنين (فيديو)

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السيارة المستهدفة

استشهد 3 فلسطيين، وأصيب رابع بجروح خطيرة، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، مركبة على أطراف مخيم جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في جنين، بأن طواقمها نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما أصيب مواطن رابع بجروح وصفت بالخطيرة.

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وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جثماني شهيدين وصلا إلى المستشفى أشلاء متفحمة، حيث وجد الأطباء صعوبة في التعرف على هويتهما.

وقالت إدارة مستشفى ابن سينا، بأن جثمان شهيد وصل إلى المستشفى أشلاء، فيما وصلت إصابة وصفت بالخطيرة جراء القصف.

وقال شهود عيان إن طيران الاحتلال استهدفت المركبة بصاروخين على الأقل، أثناء مرورها في الشارع المحاذي لمستشفى ابن سينا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

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