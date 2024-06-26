3 شهداء و12 جريحا بغارة إسرائيلية على بيت لاهيا

اضافة اعلان

وبحسب وكالة "وفا"، فإن 3 شهداء قضوا، و12 آخرون على الأقل أصيبوا بجروح، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا.في غضون ذلك، نسفت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين الفلسطينيين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وفي حي الزيتون وفي مدينة رفح.وشهدت مناطق الحي السعودي ووسط وغرب مدينة رفح، وشمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 37.658 شهيدا، و86.237 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، ، في حين ما تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.