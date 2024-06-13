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الخميس 13 حزيران 2024
1:40 م
3 مجازر جديدة في غزة ترفع حصيلة الشهداء إلى 37232
الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة في القطاع
أعلنت مصادر طبية فلسطينية ، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,232، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
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وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85,037 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر أدت إلى استشهاد 30 مواطنا، وإصابة 105 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.(وفا)
الاحتلال
الحرب على غزة
مجازر
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