3 مجازر جديدة في غزة ترفع حصيلة الشهداء إلى 37232

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وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85,037 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر أدت إلى استشهاد 30 مواطنا، وإصابة 105 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.(وفا)