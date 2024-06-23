 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3 مجازر جديدة في غزة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 37598

مجازر في القطاع
استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية ، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,598، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86,032 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيدا، و121 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.(وفا)

 

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