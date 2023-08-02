الأربعاء 02 آب 2023
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3500 شجرة مثمرة تحرس سهل ترمسعيا من عبث فتيان التلال

لم تكن الأحداث المؤلمة التي شهدتها قرية ترمسعيا في حزيران 2023 الأولى من نوعها، فقبل النكبة، تناقل الأهالي رواية شفوية عن إقامة بعض "الغرباء" بهدوء على أطراف القرية الواقعة شمال محافظة رام الله على ال
3500 شجرة مثمرة تحرس سهل ترمسعيا من عبث فتيان التلال
لم تكن الأحداث المؤلمة التي شهدتها قرية ترمسعيا في حزيران 2023 الأولى من نوعها، فقبل النكبة، تناقل الأهالي رواية شفوية عن إقامة بعض "الغرباء" بهدوء على أطراف القرية الواقعة شمال محافظة رام الله على الطريق الواصل بين القدس ونابلس. اضافة اعلان
 بعد احتلال الضفة الغربية وصمود الأهالي ورفضهم مغادرة بيوتهم بدأت الأطماع الاستعمارية تظهر في ترمسعيا مع تكثيف الاعتداءات على الأراضي والأشجار بالتدمير والتكسير والحرق لمصادرة الأراضي وتفريغ السكان ولإنشاء مستعمرة تشيلو عام 1978، وتوسع مستعمرة عميحاي عام 2018، وتتبع كل منهما المجلس الإقليمي ماتي بنيامان (يشرف هذا المجلس على 32 مستعمرة ممتدة من رام الله والبيرة ووصولاً للقدس، بمجموع مستعمرين يصل إلى 214,420 صهيوني).
لم تتوقف الاعتداءات على ترمسعيا، بل تم إطلاق عصابة "فتيان التلال" التابعة للكيان الصهيوني للتمركز في بؤرة استيطانية عشوائية مشكلة خطراً محيقاً بالبلدة التي أصبحت أيقونة من أيقونات محافظة رام الله، ويمتد التخريب لهذه العصابة إلى كل قرى الضفة الغربية بهدف مساعدة قوات الاحتلال على مصادرة الأراضي والتضييق على الفلسطينيين ومنعهم من وصولهم لبساتينهم ومزارعهم.
العربية لحماية الطبيعة واكبت منذ 20 عاماً ما يحدث في القرى الفلسطينية، لذلك وبعد الهجمات الشرسة التي شهدتها ترمسعيا في الأعوام الأخيرة، وتلبيةً لنداء أهاليها لحماية سهل خصب يستهدفه الاحتلال للضم والمصادرة بحجة أنه من "الأراضي البور"، غرست "حملة المليون شجرة" 3,500 شجرة مثمرة متنوعة في أراضيهم دعماً لصمودهم التاريخي.




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