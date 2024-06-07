الجمعة 07 حزيران 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
الجمعة 07 حزيران 2024
2:45 م
36731 شهيدا في 245 يوما من العدوان على غزة
الدمار في غزة -(وكالات)
قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، إن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 245 يوما إلى 36731 شهيدا و 83530 مصابا.
اضافة اعلان
وأضافت الوزارة أن 77 شهيدا ارتقوا إثر 8 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة.
Copy
اقرأ أيضا
كمين بيت حانون: 26 ساعة بـ3 مراحل والدويري: يفوق الخيال وسيدرس (فيديو)
منذ4 ساعة
غوتيريس يحذر من صراع أوسع نطاقا في جنوب لبنان
منذ4 ساعة
الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية
منذ11 ساعة
5 شهداء بغارة إسرائيلية على مخيم النصيرات
منذ12 ساعة
6 مجازر جديدة في غزة ترفع حصيلة الشهداء إلى 36654
منذ24 ساعة
مستوطنون يقتلعون 220 شجرة زيتون بنابلس والاحتلال يهدم 7 منازل بالخليل
06 حزيران 2024
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
36731 شهيدا في 245 يوما من العدوان على غزة
عربي
|
منذ 37 دقيقة
خرج من منزله ولم يعد.. العثور على جثة أحد أغنى الأغنياء في بولندا
منوعات
|
منذ2 ساعة
"ميتا" تطلق أدوات ذكاء اصطناعي تستهدف الإعلانات في "واتساب"
منوعات
|
منذ2 ساعة
الذهب يتجه لأول مكاسب في 3 أسابيع مع تراجع الدولار
اقتصاد
|
منذ3 ساعة
شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
العرب والعالم
|
منذ3 ساعة
كمين بيت حانون: 26 ساعة بـ3 مراحل والدويري: يفوق الخيال وسيدرس (فيديو)
عربي
|
منذ4 ساعة
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر
أخبار محلية
|
17 آذار 2024
20 ألفا في "جيب" النشامى.. عموتة يصل المغرب.. أبو زمع يرفض عرض النجمة اللبناني
أخبار النجوم
|
13 شباط 2024
ما هي الغرامات المشمولة بالعفو العام؟
أخبار محلية
|
17 نيسان 2024
تحذير من الأمن العام للمواطنين
آخر الأخبار
|
18 نيسان 2024
هل يوجد ثلوج في الثلث الثاني من رمضان ؟ الأرصاد تجيب
الغد الأردني
|
22 آذار 2024
افكار و مواقف
ترجمات
الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول
ترجمات
|
05 حزيران 2024
ثلاثة شرور
ترجمات
|
04 حزيران 2024
اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار
ترجمات
|
04 حزيران 2024
اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة
ترجمات
|
04 حزيران 2024
هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟
ترجمات
|
04 حزيران 2024
لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟
ترجمات
|
04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
مجاعة الحرب في غزة
العيد
05 حزيران 2024
الغسلة الإخبارية
04 حزيران 2024
عريس
29 أيار 2024
نفسي
03 حزيران 2024
عبودية الترند
02 حزيران 2024