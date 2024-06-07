 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

36731 شهيدا في 245 يوما من العدوان على غزة

الدمار في غزة -(وكالات)
الدمار في غزة -(وكالات)
قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، إن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 245 يوما إلى 36731 شهيدا و 83530 مصابا.
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وأضافت الوزارة أن 77 شهيدا ارتقوا إثر 8 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة.
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