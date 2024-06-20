37396 شهيدا في غزة مع دخول اليوم 258

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اُستشهدت سيدتان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، فجر اليوم الخميس، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الثامن والخمسين بعد المئة.وأفاد مراسلنا، باستشهاد سيدتين وإصابة 12 آخرين بجروح، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الصاروخي لأحد المنازل في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأطلق جيش الاحتلال قذائف مدفعية على المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.كما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات.وفي هذه الأثناء، تحلّق طائرات مروحية "اباتشي"، وطائرات مسيرة "كواد كابتر" في الأجواء الغربية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.كما تشهد مناطق وسط وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة قصفا مدفعيا، وإطلاق نار كثيف.وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 37396 شهيدا، بالإضافة إلى 85523 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. وفا