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الإثنين 24 حزيران 2024
3:37 م
37626 حصيلة شهداء الحرب على غزة
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
أعلنت مصادر طبيةفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,626، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86,098 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.(وفا)
الاحتلال
شهداء
حرب غزة
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