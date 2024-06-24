37626 حصيلة شهداء الحرب على غزة

اضافة اعلان

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86,098 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.(وفا)