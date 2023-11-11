39 طفلا مهددون بالموت في أي لحظة بغزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن 39 طفلا "مهددون بالموت في أي لحظة".



وتاليا أبرز ما قالته وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة خلال مؤتمر صحفي:



39 طفلا "مهددون بالموت في أي لحظة" وتوفي منهم طفل في مجمع الشفاء الطبي بسبب انقطاع الكهرباء مع نقص الأكسجين والأدوية.

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20 مستشفى من أصل 35 توقف عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي وعدم توفر الوقود.



تعرض مستشفى النصر لقصف مباشر أدى إلى تدمير قسم الحضانة واستهداف الطاقة الشمسية، مما أدى لانقطاع الكهرباء والماء.



الكارثة في غزة الآن لم يشهدها التاريخ الفلسطيني والعالمي، مستشفيات تحاصر وتقصف ويقتل من فيها على مرأى العالم بأسره.