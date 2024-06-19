4 شهداء في غارات للاحتلال على جنوب لبنان

استشهد أربعة أشخاص في سلسلة غارات نفذتها اليوم الأربعاء الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية على جنوب لبنان.



وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت منذ الظهيرة بلدات، الوزاني والبرغلية والطيبة ويارون وميس الجبل وبرعشيت وعيترون والخيام؛ مما أدى إلى سقوط 4 شهداء.

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وأضاف المصدر، أنه سجل قصف مدفعي إسرائيلي أيضا على بلدات، عيتا الشعب وكفركلا ودير ميماس والناقورة وأطراف بلدات بني حيان وطلوسة ومركبا ووادي السلوقي؛ مما أدى إلى دمار في المنازل والممتلكات.