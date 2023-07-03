الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

4 شهداء و27 إصابة بينها 7 حرجة برصاص الاحتلال في جنين

جنين
جنين
استُشهد، فجر اليوم الإثنين، 4 مواطنين فلسطينيين، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.
وعُرف من بين الشهداء: الشاب سميح فراس أبو الوفا (21 عاما).اضافة اعلان
وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما أدى إلى استشهاد الشاب أبو الوفا وشابين آخرين لم تُعرف هويتهما بعد، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بحالة الخطر.
وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.
وقال مراسل وكالة وفا نقلا عن شهود عيان، إن قوات الاحتلال التي تحاصر المخيم من مختلف الجهات تمنع مركبات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج.
وتعمدت جرافات الاحتلال العسكرية إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، كما جرفت العديد من الطرق الرئيسة المؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.
وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، سواء "الأباتشي" أو طائرات الاستطلاع.-(وفا)
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى منذ23 ساعة

صورة أرشيفية لامرأة تسير مع طفلها بجانب مبنى مدمر في حمص في سوريا. (رويترز)

الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات جوية في محيط حمص 02 تموز 2023

حرق-القران-في-السويد

العراق يتلقى رسالة من السويد بعد واقعة "حرق القرآن" 30 حزيران 2023

40 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

40 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك 30 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

الغرفة المشتركة للمقاومة تدعو للاستعداد للرد على عدوان الاحتلال

منذ 8 دقيقة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في البيرة الشمالي

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في البيرة الشمالي

منذ 8 دقيقة
الاحتلال

الرئاسة الفلسطينية: "جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل"

منذ1 ساعة
معبر رفح - (أرشيفية)

إعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة الثلاثاء

منذ19 ساعة
الكعبة المشرفة

السعودية تعلن خطة الحج للموسم المقبل

منذ20 ساعة
لين طالب (6 سنوات)

اغتصاب طفلة حتى الموت في لبنان.. أصيبت بنزيف حاد وما حدث صادم

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم

ماهر أبو طير |اليوم

تطرف مستفحل في تل ابيب

جهاد المنسي |اليوم

الموعد القريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

اتحاد الكرة.. ماذا يفعل؟

خالد خطاطبة |اليوم

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين

سميح المعايطة |اليوم

إعلام جدليات الدجل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات | منذ12 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 