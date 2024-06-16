40 ألف مصلٍ يقيمون صلاة عيد الأضحى في الأقصى المبارك

أدى40 ألف مصل، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال، والاعتداء على المصلين.

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وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتدت صباح اليوم على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من الدخول لأداء صلاة العيد.



وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 آلاف مصل أدوا صلاة العيد، بسبب الاغلاق المشدد على المصلين، ومنع الآلاف من الدخول.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين المتواجدين بداخله، وعرقلت حركة المصلين، ومنعت عددا كبيرا من الشبان من الدخول، ما حذا بهم إلى الصلاة خارج أبوابه.