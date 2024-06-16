 
الأحد 16 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

40 ألف مصلٍ يقيمون صلاة عيد الأضحى في الأقصى المبارك

صلاة عيد الأضحى في الأقصى
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال

أدى40 ألف مصل، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال، والاعتداء على المصلين.

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وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتدت صباح اليوم على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من الدخول لأداء صلاة العيد.


وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 آلاف مصل أدوا صلاة العيد، بسبب الاغلاق المشدد على المصلين، ومنع الآلاف من الدخول.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين المتواجدين بداخله، وعرقلت حركة المصلين، ومنعت عددا كبيرا من الشبان من الدخول، ما حذا بهم إلى الصلاة خارج أبوابه.

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