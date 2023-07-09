الأحد 09 تموز 2023
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4073 انتهاكا من الاحتلال بحق الفلسطينيين في النصف الأول من 2023

طفل يواجه قوات الاحتلال ويرفع العلم الفلسطيني - (أرشيفية)
طفل يواجه قوات الاحتلال ويرفع العلم الفلسطيني - (أرشيفية)
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، إن 4073 انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، نفذت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين المتطرفين اليهود خلال النصف الأول من العام الحالي.اضافة اعلان

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في التقرير النصفي حول "اعتداءات دولة الاحتلال والمستعمرين على الأراضي الفلسطينية"، إن هذه الاعتداءات تراوحت بين تخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاق حواجز وإصابات جسدية.

وأشار إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظة نابلس بواقع 952 اعتداء، تليها محافظة جنين بـ553، ثم محافظة بيت لحم بـ435 اعتداء.

وأوضح شعبان، أن سلسلة الاعتداءات الجماعية التي نفذتها مليشيات المستوطنين في الأسابيع الماضية على قرى حوارة وترمسعيا وأم صفا وعوريف وقريوت ودير دبوان وغيرها من القرى الفلسطينية الآمنة دقت ناقوس الخطر على طبيعة المرحلة القادمة من الصراع، وهي مرحلة مهدت لها دولة الاحتلال جيدا، وفقا لسيناريو تضع فيه الفلسطينيين المدنيين العزل في مواجهة إرهاب المستوطنين المسلحين والمحميين بقوة الجيش، في وقت يجرم على الفلسطيني محاولته الدفاع عن نفسه وأرضه.

وأضاف، أن هذا النموذج الذي صنعته الدولة القائمة بالاحتلال والإرهاب، كان الهدف منه توجيه الضربة القاضية إلى كل محاولات الفلسطينيين للمحافظة على ما تبقى من الأرض والممتلكات وإزهاق أي إمكانية للحفاظ على الأرواح أيضا. (بترا)
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