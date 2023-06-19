5 شهداء.. الاحتلال يستبيح الدم الفلسطيني

نادية سعد الدين

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أوغل الاحتلال الإسرائيلي نزيف الدم الفلسطيني ومواصلة دوامة العنف والهجوم الدامي باقتحام جنين، في الضفة الغربية، أمس، واندلاع المواجهات العنيفة التي أدت لاستشهاد خمسة فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة ما لا يقل عن 91 آخرين، مقابل إصابة 7 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة، وسط إدانات عربية ودولية واسعة، ودعوات فلسطينية للرد.وأعرب الأردن عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة جنين.فقد حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، من استمرار دوامة العنف التي سيدفع الجميع ثمنها.وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية، وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.وأكد موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات والإجراءات الأحادية التي تقوض مساعي خفض التصعيد، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة جميعها.كما أثارت العملية العسكرية في جنين حفيظة واشنطن وردود فعل عربية ودولية غاضبة؛ وذلك على وقع انسحاب جيش الاحتلال من المدينة بعدما عاث فيها خرابا وتدميرا في هجوم أطلق خلاله الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد الفلسطينيين، خلف خمسة شهداء بينهم طفل.ويلاحظ أن الاحتلال استخدم في عمليته لأول مرة، منذ أكثر من 20 عاما، طائرة الأباتشي المروحية لتنفيذ هجوم جوي بإطلاق صاروخ واحد تجاه منطقة فارغة في جنين، فيما تصدت المقاومة الفلسطينية للعدوان خلال اشتباكات مسلحة أسفرت عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، جراء انفجار عبوات ناسفة عند أطراف مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، أفضى لتفجير مدرعة عسكرية.من جانبه، أكد المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، إن "العمل العسكري في الضفة الغربية لن يتوقف"، مضيفا "على العدو أن ينتظر المزيد طالما استمرت سياسة الاغتيالات وانتهاك حرمة الأسرى والمسرى والمقدسات".وتابع خلال بيان صحفي، أمس، أن "الفعل البطولي لأبطال سرايا القدس في كتيبة جنين يعكس العجز الصهيوني أمام حجم الإصرار الفلسطيني على مواصلة الكفاح وطريق الجهاد حتى دحر الاحتلال عن فلسطين من بحرها إلى نهرها".وبالمثل؛ قال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن أبناء الشعب الفلسطيني في جنين "لقنوا المحتل درسا جديدا بأن جنين ونابلس وطولكرم والقدس والخليل وكل مدن الضفة الغربية لن تنكسر أمام عدوان الاحتلال على الرغم من استخدامه للقتل والبطش".وشدد على أن "الشعب الفلسطيني لن يسلم، وبندقية المقاومة لن تسقط حتى زوال الاحتلال"، مبينا أن الاحتلال كلما "اقتحم مدن الضفة الغربية سيجد المقاومة الباسلة التي تلقنه دروسا كبيرة كما حدث في جنين".في حين دعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وبخاصة الإدارة الأميركية، للتدخل فورا لوقف عدوان الاحتلال، لافتة إلى أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن المجازر المتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، هي محاولات لتفجير المنطقة وجرها إلى مربع العنف.ورأى أن الصمت الدولي والاكتفاء ببيانات الإدانة والتنديد يشجع حكومة الاحتلال على الاستمرار بجرائمها وشن حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.وقال، إن حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية إفشال الجهود العربية والدولية، التي بذلت مؤخرا لمنع التصعيد والتوتر.وشدد على أن الأعمال العدوانية الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني لن تثنيه عن الاستمرار بنضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته بالتحرر وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.وبالمثل؛ قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تغريدة على "تويتر" أمس "نحن في أتون معركة شاملة على كل الجبهات، تتطلب وحدة الشعب الفلسطيني بمواجهة هذا العدوان"، مشيرا إلى "قرارات غير مسبوقة وجب اتخاذها في اجتماع القيادة الطارئ برئاسة الرئيس محمود عباس"كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، عدوان الاحتلال المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة جنين، داعية "المجتمع الدولي" للتدخل ووقف جرائم الاحتلال.واعتبرت أن العدوان على جنين، محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية، وتدفيع الشعب الفلسطيني أثمانا باهظة للتخفيف منها وحلها".وأكدت "الخارجية الفلسطينية" أن حكومة الاحتلال "تحاول إعطاء الانطباع لدى صناع القرار في الدول؛ بتكريس الحلول العسكرية والأمنية في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته، بهدف إخفاء وإزاحة أهمية الحل السياسي للصراع الذي تتهرب منه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بسبب رفضها دفع استحقاقات السلام مع الجانب الفلسطيني، وتمسكها بتعميق الاحتلال الاستعماري العنصري".وفي الأثناء؛ تواصلت الإدانات العربية والإسلامية والدولية الواسعة؛ حيث أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الهجوم الإسرائيلي الواسع على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، وما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم.وأكدت الجامعة في بيان أصدرته أمس، أن "العدوان على جنين يأتي استمرارا وتصعيدا للحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، ونحمل الحكومة الإسرائيلية تبعات وتداعيات هذا التمادي المستمر بارتكاب المزيد من الجرائم، بما فيها جرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين".فيما أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، عن "رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع جميع أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية".وحذرت من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن "مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة".