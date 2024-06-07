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الجمعة 07 حزيران 2024
3:49 ص
5 شهداء بغارة إسرائيلية على مخيم النصيرات
جانب من آثار الدمار جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة
ارتقى، فجر اليوم الجمعة، خمسة شهداء فلسطينيين، جراء غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت مبنى لبلدية النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء؛ بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاربي. (وفا)
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فلسطين
مخيم النصيرات
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