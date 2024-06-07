5 شهداء بغارة إسرائيلية على مخيم النصيرات

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وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت مبنى لبلدية النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء؛ بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاربي. (وفا)