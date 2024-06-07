 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

5 شهداء بغارة إسرائيلية على مخيم النصيرات

جانب من آثار الدمار جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة (وفا)
جانب من آثار الدمار جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة
ارتقى، فجر اليوم الجمعة، خمسة شهداء فلسطينيين، جراء غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت مبنى لبلدية النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء؛ بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاربي. (وفا)اضافة اعلان
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جثامين شهداء في غزة

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق واسعة في غزة

26 أيار 2024
thumbs_b_c_32acad6cfed64118c0fc4e1df823f373

خبير: اعتراف الدول بفلسطين يحمل قيمة سياسية وقانونية مهمة

22 أيار 2024
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 8775 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

19 أيار 2024
thumbs_b_c_ff37f92dae2e23e9ca69095303444e91

غزة.. انتشال جثث عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من حي الزيتون

15 أيار 2024
اقرأ أيضا
اقتحام بآليات جيش الاحتلال - (أرشيفية)

الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية

منذ1 ساعة
مجازر الاحتلال في القطاع

6 مجازر جديدة في غزة ترفع حصيلة الشهداء إلى 36654

منذ14 ساعة
مستوطنون يقتلعون 220 شجرة

مستوطنون يقتلعون 220 شجرة زيتون بنابلس والاحتلال يهدم 7 منازل بالخليل

منذ16 ساعة
استشهاد شاب واعتقال 60 فلسطينيا بالضفة الغربية

استشهاد شاب واعتقال 60 فلسطينيا بالضفة الغربية

منذ16 ساعة
672250

باتت تعتمد الكر والفر والكمائن.. "حماس" تعدل أساليبها القتالية في غزة

منذ17 ساعة
thumbs_b_c_e4ffdc8c7cb06e9f252ff6de4e1d6951

اليونيسف: 9 من كل 10 أطفال في غزة يواجهون نقصا بالغذاء

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28
 