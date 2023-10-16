5 شهداء من الدفاع المدني اليوم في غزة

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استشهد خمسة عناصر من الدفاع المدني في قطاع غزة، وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الاثنين، في جريمة قصف مباشرة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ان طائرات الاحتلال قصفت مقر الدفاع المدني في حي التفاح شرق القطاع، ما أدى لاستشهاد خمسة من طواقم الدفاع المدني وعدد من المصابين.وأكدت أن الاحتلال ارتكب مجزرة بحق عناصر الدفاع المدني، وتسبب باستشهاد عدد منهم جراء استهدافهم بشكل مباشر أثناء توجههم لإنقاذ مواطنين عالقين تحت أنقاض أحد المنازل المستهدفة في غزة.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة "إمكانياتنا محدودة ولا تتيح التعامل مع الاحتياجات الكبيرة للقطاع"، مضيفا "أطلقنا نداءات استغاثة لدعمنا بطواقم إنقاذ".ومنذ بداية العدوان الذي يشنه الاحتلال على غزة، نفذ الدفاع المدني آلاف المهمات البطولية لانتشال المواطنين وإنقاذهم ونقل الشهداء والمصابين، رغم المخاطر وقلة الإمكانات.(بترا)